Operativos simultáneos en Córdoba

Caen 20 personas en allanamientos por robos y violencia

Secuestraron armas, autos, motos y celulares en distintos puntos de la ciudad
Compartir en whastapp
Compartir en Whastapp
Compartir en Telegram
Sucesos
viernes, 20 de marzo de 2026 · 19:15

Una serie de allanamientos realizados en distintos sectores de la ciudad de Córdoba dejó como saldo la detención de 20 personas, vinculadas a delitos contra la propiedad, robos agravados, amenazas y hechos de violencia familiar.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de Investigaciones Criminales, con apoyo de unidades especiales y del Comando de Acción Preventiva.

Durante los operativos, se incautaron dos automóviles, cinco armas de fuego, cartuchos, motocicletas, autopartes y teléfonos celulares, entre otros elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en varios puntos de la ciudad, en el marco de una investigación que buscaba desarticular distintos hechos delictivos.

Galería de fotos

Comentarios