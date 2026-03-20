Caen 20 personas en allanamientos por robos y violencia

Una serie de allanamientos realizados en distintos sectores de la ciudad de Córdoba dejó como saldo la detención de 20 personas, vinculadas a delitos contra la propiedad, robos agravados, amenazas y hechos de violencia familiar.

Los procedimientos fueron llevados adelante por personal de Investigaciones Criminales, con apoyo de unidades especiales y del Comando de Acción Preventiva.

Durante los operativos, se incautaron dos automóviles, cinco armas de fuego, cartuchos, motocicletas, autopartes y teléfonos celulares, entre otros elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

Los allanamientos se realizaron de manera simultánea en varios puntos de la ciudad, en el marco de una investigación que buscaba desarticular distintos hechos delictivos.