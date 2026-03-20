Carlos Paz

Caminaba por el centro con marihuana y un arma blanca

El joven, de 23 años, fue controlado durante un patrullaje nocturno y terminó en la comisaría
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Sucesos
viernes, 20 de marzo de 2026 · 09:53

Un joven de 23 años fue detenido anoche en barrio Centro de Carlos Paz, luego de que la Policía lo controlara en la vía pública y encontrara entre sus pertenencias droga y un cuchillo.

El procedimiento se realizó durante un recorrido por la zona de Cassaffousth. Al ser palpado, el joven llevaba un arma blanca y un envoltorio con una sustancia que luego fue confirmada como marihuana por la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

En total, se le secuestraron 2,68 gramos de marihuana y el cuchillo. Tras el hallazgo, fue trasladado a la alcaldía local y quedó a disposición de la Justicia.

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