Caminaba por el centro con marihuana y un arma blanca

Carlos Paz
Caminaba por el centro con marihuana y un arma blancaEl joven, de 23 años, fue controlado durante un patrullaje nocturno y terminó en la comisaría
Un joven de 23 años fue detenido anoche en barrio Centro de Carlos Paz, luego de que la Policía lo controlara en la vía pública y encontrara entre sus pertenencias droga y un cuchillo.
El procedimiento se realizó durante un recorrido por la zona de Cassaffousth. Al ser palpado, el joven llevaba un arma blanca y un envoltorio con una sustancia que luego fue confirmada como marihuana por la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
En total, se le secuestraron 2,68 gramos de marihuana y el cuchillo. Tras el hallazgo, fue trasladado a la alcaldía local y quedó a disposición de la Justicia.