Caminaba por el centro con marihuana y un arma blanca

Un joven de 23 años fue detenido anoche en barrio Centro de Carlos Paz, luego de que la Policía lo controlara en la vía pública y encontrara entre sus pertenencias droga y un cuchillo.

El procedimiento se realizó durante un recorrido por la zona de Cassaffousth. Al ser palpado, el joven llevaba un arma blanca y un envoltorio con una sustancia que luego fue confirmada como marihuana por la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

En total, se le secuestraron 2,68 gramos de marihuana y el cuchillo. Tras el hallazgo, fue trasladado a la alcaldía local y quedó a disposición de la Justicia.