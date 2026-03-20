Carlos Paz: Dos chicas detenidas por drogar a hombres y robar una camioneta

Dos adolescentes fueron detenidas en Córdoba acusadas de haber drogado y robado a dos hombres en Carlos Paz, en un hecho ocurrido a comienzos de marzo y que se investiga como modalidad de viudas negras.

Según la causa, los hombres viajaron desde Carlos Paz para encontrarse con las chicas. En ese contexto, habrían sido drogados. Cuando perdieron el conocimiento, les robaron pertenencias y una camioneta.

El vehículo apareció al día siguiente en la ciudad de Córdoba. En ese marco, también quedaron involucrados dos hombres, cuya posible participación en el hecho todavía se investiga.

Los procedimientos estuvieron a cargo de Investigaciones Criminales de Punilla, con intervención de la Fiscalía de 3° turno de Villa Carlos Paz.