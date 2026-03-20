Carlos Paz: Mujer cayó desde un edificio y terminó dentro de una óptica

investigación
Carlos Paz: Mujer cayó desde un edificio y terminó dentro de una ópticaLa mujer, de unos 60 años, fue hallada con vida tras precipitarse durante la madrugada en pleno centro
Una mujer de aproximadamente 60 años cayó desde un edificio ubicado en la zona céntrica de Carlos Paz, en las inmediaciones de la Defensoría, y terminó dentro de una óptica durante la madrugada de este viernes.
El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la mañana, cuando por causas que se investigan la mujer se precipitó desde altura y cayó dentro del local comercial.
A pesar del impacto, la mujer fue encontrada con vida, lo que generó un rápido despliegue de asistencia en el lugar. y fue trasladada a un centro asistencial.
Según las primeras informaciones, la mujer residiría en el edificio Ópera, a 20 metros, y actualmente se encuentra internada en Jesús María.
Las circunstancias del hecho están siendo investigadas.