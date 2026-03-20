Carlos Paz: Mujer cayó desde un edificio y terminó dentro de una óptica

Una mujer de aproximadamente 60 años cayó desde un edificio ubicado en la zona céntrica de Carlos Paz, en las inmediaciones de la Defensoría, y terminó dentro de una óptica durante la madrugada de este viernes.

El hecho ocurrió alrededor de las 2 de la mañana, cuando por causas que se investigan la mujer se precipitó desde altura y cayó dentro del local comercial.

A pesar del impacto, la mujer fue encontrada con vida, lo que generó un rápido despliegue de asistencia en el lugar. y fue trasladada a un centro asistencial.

Según las primeras informaciones, la mujer residiría en el edificio Ópera, a 20 metros, y actualmente se encuentra internada en Jesús María.

Las circunstancias del hecho están siendo investigadas.