Cayó un hombre acusado de robar en una distribuidora de bebidas en Villa María

Un hombre de 36 años fue detenido este jueves en la ciudad de Villa María tras un allanamiento realizado por personal policial en el barrio San Nicolás. El procedimiento se llevó adelante en el marco de una investigación por un hecho de hurto ocurrido días atrás en una distribuidora de bebidas.

El operativo fue concretado por efectivos de la División General de Investigaciones Criminales de la Unidad Regional Departamental General San Martín, quienes se presentaron en un domicilio ubicado en calle Catamarca al 3300 para cumplimentar una orden judicial.

La medida fue dispuesta por la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple de Feria, a cargo de la fiscal Juliana Companys, con intervención de la secretaria Carolina Ardissino.

Durante el procedimiento, los investigadores hicieron efectiva la orden de detención de un hombre de 36 años, señalado como supuesto autor del delito de hurto. Además, se secuestraron distintos elementos considerados de interés para la causa, entre ellos dinero en efectivo, prendas de vestir y una motocicleta de 110 cc que habría sido utilizada al momento de cometer el hecho.

Según informaron fuentes policiales, el allanamiento se realizó en el marco de una investigación iniciada tras un hurto ocurrido el pasado 18 de marzo, en el que resultó damnificada una distribuidora de bebidas.

Las autoridades indicaron que la investigación continúa en curso con el objetivo de determinar si existen otras personas involucradas en el hecho.

El detenido quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple de Segundo Turno, también a cargo de la fiscal Juliana Companys.