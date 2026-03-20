Choque en avenida San Martín terminó con una mujer hospitalizada

Una mujer de 31 años resultó herida esta tarde en Carlos Paz tras un choque entre un automóvil y una camioneta en barrio Villa Domínguez.

El hecho ocurrió alrededor de las 18:40 en la intersección de avenida San Martín y Güemes. Según relató el conductor de un Fiat Vivace, circulaba junto a su pareja cuando, al llegar a la esquina, fueron impactados desde atrás por una camioneta Nissan Frontier conducida por un joven de 22 años.

Tras el impacto, un servicio de emergencias asistió a la acompañante del vehículo y le diagnosticó un traumatismo abdominal, por lo que fue trasladada al hospital para una mejor atención.

Ambos vehículos fueron secuestrados y quedaron a disposición del magistrado interviniente.