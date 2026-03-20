Córdoba: robaban cables y escaparon por varias cuadras

Cuatro hombres fueron detenidos en la tarde de ayer en barrio El Mirador, en la ciudad de Córdoba, luego de intentar escapar tras ser sorprendidos mientras robaban cableado.

El hecho ocurrió cuando personal de Cordobeses en Alerta detectó la maniobra y, al advertir la presencia policial, los involucrados intentaron huir. A partir de allí, se inició un seguimiento que finalizó en la intersección de calles General Pedernera y Junín.

Durante el procedimiento, se secuestraron dos vehículos en los que se movilizaban —un Volkswagen Gol y una Peugeot Partner—, además de unos 40 metros de cable, cuatro teléfonos celulares, dinero en efectivo y herramientas utilizadas para el robo.

Los hombres fueron trasladados a la comisaría y quedaron a disposición de la Justicia.