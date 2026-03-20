Golpe a robos y estafas: operativos en barrios y dentro de la cárcel de Bouwer

Un amplio operativo policial se desarrolla por estas horas en distintos puntos de Córdoba capital y en el Complejo Carcelario de Bouwer, con al menos 17 personas detenidas y múltiples secuestros vinculados a distintos delitos.

Los procedimientos están relacionados con robos a conductores de aplicaciones de viajes, hechos de violencia urbana y otras causas, y se realizan en varios barrios de la ciudad.

En paralelo, se llevan adelante más de 55 allanamientos dentro del penal de Bouwer, a partir de denuncias por estafas. Según la investigación, desde allí se organizaban maniobras donde se pedía el uso de cuentas bancarias para mover dinero, que luego era retirado a través de allegados.

El operativo es supervisado por la cúpula policial y autoridades del Ministerio de Seguridad, mientras continúan los procedimientos y no se descartan más detenciones.