Habló el papá de Esmeralda y dijo: «Siempre pensé que la iba a encontrar»

El papá de Esmeralda, la niña que buscaban intensamente y fue encontrada ayer en la ciudad de Cosquín, rompió el silencio, desmintió tener una relación conflictiva con la madre de la pequeña y se despegó de las sospechas. El hombre explicó que no conoce la zona donde fue hallada la menor, ubicada a escasos metros del hogar familiar, y confirmó que se encuentra separado de Tania, la mamá de la niña, quien le avisó sobre la desaparición.

Mauricio se encargó de aclarar que no sospecha «de nadie», consideró que su hija se extravió en un «descuido» y expresó: «Estas horas las viví mal, sentía como que algo me faltaba, algo no estaba haciendo bien, mandé mensajes a todo el mundo».

«Lo peor no me lo imaginé nunca, siempre pensé que la iba a encontrar», agregó.

En diálogo con El Doce, el hombre aclaró que no tiene «ningún conflicto» con Tania y que se encontraba prestando servicio en el Ejército cuando le avisaron que había desaparecido la nena.