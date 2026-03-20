Insólito: Había desaparecido tras visitar a su hijo en la cárcel y estaba detenida también

La mujer de 66 años que era intensamente buscada en Villa del Totoral fue finalmente localizada este viernes en una comisaría de la ciudad de Córdoba, donde permanece a disposición de la Justicia.

Según se informó, su ubicación se logró tras tareas investigativas realizadas por personal policial local junto a la Brigada de Investigaciones.

De acuerdo a fuentes del caso, la mujer habría sido detenida luego de intentar ingresar estupefacientes en la Cárcel de Bouwer, cuando se presentó a visitar a su hijo alojado en ese establecimiento.

A partir de ese hecho, quedó involucrada en una causa judicial y fue trasladada a una dependencia policial en la capital provincial.

Ahora se intenta determinar en qué contexto ocurrió el episodio y si actuó por decisión propia o bajo algún tipo de engaño.