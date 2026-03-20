Villa del Totoral

Insólito: Había desaparecido tras visitar a su hijo en la cárcel y estaba detenida también

Tiene 66 años y fue ubicada en una comisaría de Córdoba; la causa se vincula a un intento de ingreso de droga al penal
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Sucesos
viernes, 20 de marzo de 2026 · 14:58

La mujer de 66 años que era intensamente buscada en Villa del Totoral fue finalmente localizada este viernes en una comisaría de la ciudad de Córdoba, donde permanece a disposición de la Justicia.

Según se informó, su ubicación se logró tras tareas investigativas realizadas por personal policial local junto a la Brigada de Investigaciones.

De acuerdo a fuentes del caso, la mujer habría sido detenida luego de intentar ingresar estupefacientes en la Cárcel de Bouwer, cuando se presentó a visitar a su hijo alojado en ese establecimiento.

A partir de ese hecho, quedó involucrada en una causa judicial y fue trasladada a una dependencia policial en la capital provincial.

Ahora se intenta determinar en qué contexto ocurrió el episodio y si actuó por decisión propia o bajo algún tipo de engaño.

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