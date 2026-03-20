La trama oculta detrás de la desaparición de Esmeralda, la niña de Cosquín

A medida que avanzan las horas, se conocen detalles sobre la desaparición de Esmeralda, la niña de Cosquín que se ausentó de su hogar y fue encontrada en el día de ayer a escasos trescientos metros de la vivienda familiar. Durante las últimas horas, se desplegó un fuerte operativo de rastrillaje que incluyó la activación del «Alerta Sofía» y el despliegue de casi trescientas personas. Finalmente, se logró ubicar a la pequeña y se encuentra en buen estado de salud.

La causa es instruida por la fiscal Silvana Pen y se encuentra bajo secreto de sumario, pero trascendió que la madre de la niña (quien se instaló hace un año en la ciudad, tras haberse mudado desde Córdoba), había denunciado por violencia de género al padre de la menor. El hombre sería integrante de las fuerzas armadas y contaría además con una orden de restricción.

Una de las líneas de investigación se orienta al entorno familiar y esta hipótesis, se encuentra alimentada por el hecho que la nena apareciera en un lugar que ya había sido rastrillado previamente en dos oportunidades y que no presentara signos compatibles con haber pasado una noche a la intemperie. Esmeralda fue hallada con vida en un predio de 320 hectáreas colindante a su domicilio, perteneciente a una vieja colonia de vacaciones que ha sido invadido por el bosque nativo.

En ese sentido, las lesiones que presentaba son apenas raspones y tampoco hay signos de abuso sexual.

La niña fue trasladada al Hospital Domingo Funes y el propio intendente, el médico Raúl Cardinali, pudo constatar que Esmeralda no presentaba un cuadro de deshidratación extremo ni heridas cortantes compatibles con haber estado en la naturaleza. Todo esto refuerza la teoría de que alguien la habría mantenido «en cautiverio» y luego la habría llevado hasta ese lugar para que fuera encontrada por los equipos de búsqueda.

De igual forma, se ordenaron análisis toxicológicos y un examen ginecológico.

La Fiscalía de Cosquín ordenó pericias en los domicilios cercanos a su vivienda y trascendió que se secuestraron 11 teléfonos celulares y se están relevando las antenas telefónicas y cámaras de seguridad del sector. Por estas horas, la pequeña sigue internada en el área de pediatría bajo observación médica y está fuera de peligro.