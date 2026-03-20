Megaoperativo con 30 detenidos, drogas, armas y una granada

Un fuerte despliegue policial se realizó entre la noche del jueves y la madrugada del viernes en Córdoba capital, con operativos simultáneos que terminaron con 30 personas detenidas, el secuestro de droga, armas y hasta una granada de mano.

El procedimiento fue supervisado por el ministro de Seguridad Juan Pablo Quinteros junto a la cúpula policial, y abarcó distintos barrios de la ciudad.

En barrio Villa Belgrano, dos hombres de 23 y 30 años fueron controlados mientras circulaban en un auto. Allí encontraron unos 95 envoltorios de cocaína, dinero y celulares.

En barrio Cáceres, otras cinco personas —entre ellas una menor— fueron detenidas tras un aviso del sistema de monitoreo. Tenían sustancias compatibles con droga, plata, teléfonos y una balanza.

Uno de los hallazgos más delicados se dio en barrio Cooperativa Los Paraísos, donde cuatro hombres fueron detenidos y se secuestró una granada de mano, lo que obligó a la intervención de personal especializado en explosivos.

En Villa El Milagro, un vecino entregó voluntariamente dos chalecos balísticos que había encontrado cerca de una obra.

En barrio Las Violetas, un hombre fue detenido cuando circulaba en una moto que tenía pedido de secuestro.

El operativo más grande se desplegó en barrio Lamadrid, donde allanamientos por robos, violencia familiar y amenazas terminaron con 20 detenidos, además del secuestro de armas de fuego, celulares y vehículos.

Todo lo incautado y las personas detenidas quedaron a disposición de la Justicia.