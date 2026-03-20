Mientras la familia Villarreal vive con consigna policial, "El Orejudo" recuperó la libertad

Mientras la familia de Sebastián Villarreal convive con el dolor, el delincuente juvenil "el orejudo", señalado como uno de los partícipes del brutal crimen, recuperó la libertad, generando indignación y preocupación en la comunidad de Villa Carlos Paz.

El menor con un largo historial delictivo estaba alojado en el Complejo Esperanza desde el pasado 12 de agosto del 2025, a pedido de la fiscal Jorgelina Gómez por un hecho de robo calificado en barrio La Quinta que había llevado adelante días antes de su detención.

El joven fue visto durante horas de la mañana en el mismo barrio La Quinta y en horas de la tarde, en la zona céntrica. Vecinos manifestaron su asombro e inquietud a través de distintos mensajes. La familia Villarreal, que aún no logra sobreponerse a la muerte de Sebastián, asesinado a sangre fría el 29 de febrero de 2024, se mostró nuevamente sorprendida y profundamente angustiada, especialmente teniendo en cuenta que continúan con consigna policial permanente.

Cabe recordar que ya habían expresado su malestar por lo que calificaron como un juicio “vergonzoso”. El pasado 13 de marzo, el tribunal condenó a Héctor Alejandro “Lalo” Herrera a 14 años de prisión como partícipe secundario de homicidio en ocasión de robo. En tanto, Luciano Gonzalo Bustos recibió 6 años de prisión por robo calificado, aunque fue absuelto del delito de homicidio. Por su parte, Axel Fabricio Escada fue condenado a 6 años de prisión por robo calificado y encubrimiento, y también resultó absuelto por el homicidio en ocasión de robo.

En ese contexto, la hija de Sebastián Villarreal expresó con dolor: “Pagamos más las víctimas que los victimarios”. Hasta el día de hoy, la familia asegura no haber recuperado la tranquilidad y afirma vivir con temor constante. Además, recordaron que, tras amenazas recibidas el último día del juicio hecho que fue denunciado, solicitaron medidas de protección. Por este motivo, se dispuso mantener una consigna policial en el domicilio de los padres de Sebastián, ante el miedo persistente que atraviesan.

Por otra parte, el joven que apretó el gatillo y terminó con la vida de Sebastián fue acusado y condenado como adulto en septiembre del 2025 por los delitos de homicidio criminis causa y en concurso real por el uso de arma operativa y por encubrimiento doble, por dos hechos previos al homicidio.