Operativo con 12 detenidos, droga, armas y una granada en Córdoba

Un operativo de saturación realizado anoche en Córdoba capital terminó con 12 personas detenidas, entre ellas una menor, y el secuestro de droga, armas, vehículos y otros elementos.

El despliegue incluyó más de 350 controles en barrios Villa Belgrano, Cáceres, Cooperativa Los Paraísos, Villa El Milagro y Las Violetas.

Durante los procedimientos, los efectivos encontraron estupefacientes, una balanza de precisión, dinero en efectivo, vehículos, dos chalecos balísticos y armas de fuego. Además, en una vivienda se halló una granada, lo que requirió la intervención de personal especializado.

El operativo fue supervisado por la cúpula policial y contó con la colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

Los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.