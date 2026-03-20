Operativo con 12 detenidos, droga, armas y una granada en Córdoba

Córdoba capital, varios barrios
Operativo con 12 detenidos, droga, armas y una granada en CórdobaControles masivos en distintos sectores dejaron secuestros de estupefacientes, vehículos y elementos vinculados a delitos
Un operativo de saturación realizado anoche en Córdoba capital terminó con 12 personas detenidas, entre ellas una menor, y el secuestro de droga, armas, vehículos y otros elementos.
El despliegue incluyó más de 350 controles en barrios Villa Belgrano, Cáceres, Cooperativa Los Paraísos, Villa El Milagro y Las Violetas.
Durante los procedimientos, los efectivos encontraron estupefacientes, una balanza de precisión, dinero en efectivo, vehículos, dos chalecos balísticos y armas de fuego. Además, en una vivienda se halló una granada, lo que requirió la intervención de personal especializado.
El operativo fue supervisado por la cúpula policial y contó con la colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.
Los detenidos y los elementos secuestrados quedaron a disposición de la Justicia.