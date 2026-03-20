¿Quién es y cómo está la mujer que cayó de un edificio en Carlos Paz?

Una mujer de 58 años cayó esta madrugada de un edificio ubicado en el centro de Villa Carlos Paz, sufrió graves heridas y se encuentra internada en terapia intensiva.

Mientras se investiga el suceso, que provocó una fuerte conmoción en la ciudad, se conoció que se trataría de la ex secretaria de Economía de la Municipalidad, Cinthia Ferrero, quien fuera funcionaria durante los gobiernos de Eduardo Conde y Carlos Felpeto y ya había sufrido un accidente similar en el pasado.

El hecho se registró alrededor de las dos de la madrugada en un inmueble ubicado sobre la Avenida San Martín y trascendió que la mujer cayó de un noveno piso y terminó dentro de una óptica.

Fue inmediatamente asistida por los servicios de emergencias y trasladada de urgencia con graves heridas. En ese sentido, el último parte médico arrojó que resultó con un traumatismo de cráneo severo y fractura expuesta en uno de sus brazos.

Se ordenó una investigación para determinar cómo se produjo el episodio y no se descarta ninguna hipótesis.