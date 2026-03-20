Seguridad reforzada en el Kempes por el show de Tini

La Policía de Córdoba montará un operativo especial este viernes 20 y sábado 21 de marzo por los shows de Tini Stoessel en el estadio Mario Alberto Kempes, con inicio previsto a las 21.

El dispositivo comenzará en horas de la noche y contará con efectivos destinados al control de naranjitas, ordenamiento del tránsito y resguardo del público que asista al espectáculo.

La apertura del estadio será a las 17 y los accesos habilitados serán:

Portón 1: Platea Ardiles

Portón 1 bis: Artime

Portón Madonna: Campo

Portón 2: Campo butacas

Portón 3: Campo butacas

Portón 4: Gasparini

Para ingresar, el público deberá presentar el código QR correspondiente a la entrada o el ticket físico.

Además, se informó que estará prohibido el ingreso con comidas, bebidas, pirotecnia, paraguas y cualquier elemento que pueda resultar peligroso.