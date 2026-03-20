Seguridad reforzada en el Kempes por el show de Tini

Córdoba, estadio Kempes
Seguridad reforzada en el Kempes por el show de TiniLa Policía desplegará un dispositivo especial para ordenar ingresos, tránsito y presencia de naranjitas durante ambas noches
La Policía de Córdoba montará un operativo especial este viernes 20 y sábado 21 de marzo por los shows de Tini Stoessel en el estadio Mario Alberto Kempes, con inicio previsto a las 21.
El dispositivo comenzará en horas de la noche y contará con efectivos destinados al control de naranjitas, ordenamiento del tránsito y resguardo del público que asista al espectáculo.
La apertura del estadio será a las 17 y los accesos habilitados serán:
Portón 1: Platea Ardiles
Portón 1 bis: Artime
Portón Madonna: Campo
Portón 2: Campo butacas
Portón 3: Campo butacas
Portón 4: Gasparini
Para ingresar, el público deberá presentar el código QR correspondiente a la entrada o el ticket físico.
Además, se informó que estará prohibido el ingreso con comidas, bebidas, pirotecnia, paraguas y cualquier elemento que pueda resultar peligroso.