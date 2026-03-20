Un hombre de 45 años es intensamente buscado en Carlos Paz

La Fiscalía de Instrucción del Turno 1 de Villa Carlos Paz pidió colaboración para dar con el paradero de Mariano Alejandro Lojda, un hombre de 45 años que fue visto por última vez el 18 de marzo en esta ciudad.

Según la información difundida, al momento de su desaparición vestía pantalón de jean marrón, remera celeste con la inscripción “RIO DE JANEIRO” en azul y zapatillas Nike azul y naranja.

Además, se indicó que tiene contextura robusta, mide aproximadamente 1,70 metros, posee cabello marrón con canas, ojos color miel y tez blanca.

Ante cualquier información, solicitaron comunicarse con la Unidad Judicial de Villa Carlos Paz al teléfono (03541) 428181, internos 55801, 55802 o 55804, o dirigirse a la dependencia policial o unidad judicial más cercana.