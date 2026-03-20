Un jubilado fue detenido por robar piezas de un tren en Villa María

Un jubilado de 73 años fue aprehendido este jueves por la tarde en barrio Rivadavia de la ciudad de Villa María, acusado de sustraer elementos de una formación ferroviaria que se encontraba detenida en el predio del ferrocarril.

El procedimiento se llevó a cabo alrededor de las 14:00, cuando personal de la Patrulla Preventiva realizaba patrullaje por el sector y, al llegar a calle Quintana al 1300, sorprendió al hombre mientras extraía tensores de los vagones del tren.

Ante esta situación, los uniformados procedieron a su inmediata aprehensión por la supuesta autoría del delito de robo. Durante el operativo también se logró recuperar dos tensores que habían sido retirados del enlace de los vagones y se secuestraron las herramientas utilizadas para realizar la maniobra.

Según informaron fuentes policiales, el hombre estaba acompañado por un joven, quien fue trasladado y puesto a disposición de personal de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SeNAF), a fin de resguardar sus derechos y garantías.

Las actuaciones quedaron a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Fuero Múltiple Nº 2, que interviene en la investigación del hecho.