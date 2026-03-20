Usaban un taller mecánico como fachada para vender droga

Un taller mecánico funcionaba como pantalla para la venta de drogas en la ciudad de Bell Ville. La maniobra fue detectada tras una investigación que derivó en dos allanamientos y la detención de dos hombres mayores de edad, uno de ellos con antecedentes.

Los procedimientos se realizaron en Bv. Illia al 900 y en calle Mendoza al 400, donde uno de los domicilios era utilizado como punto de venta y el otro para el guardado de sustancias.

Durante los operativos, y con la intervención de perros detectores, se encontraron 812 dosis de marihuana y ocho de cocaína, además de 274 mil pesos en efectivo, un automóvil y elementos vinculados al fraccionamiento.

Según se informó, en el taller permitían que los compradores consumieran en el lugar, lo que reforzaba el funcionamiento del espacio como punto activo de comercialización.

Los detenidos fueron trasladados a sede judicial y quedaron a disposición del magistrado interviniente.