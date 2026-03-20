Vendía brownies y caramelos con marihuana junto a un centro de rehabilitación

Un hombre de 37 años fue detenido en Jesús María acusado de vender drogas en distintas modalidades, incluyendo alimentos elaborados con marihuana, en un domicilio ubicado en barrio Centro.

El procedimiento se realizó tras un mes de investigación en una vivienda situada en calle Delfín Díaz esquina Tucumán, a pocos metros del predio donde se realiza el festival.

Durante el allanamiento, se encontraron 996 dosis de marihuana, 69 plantas, 106 semillas, dinero en efectivo, una balanza digital y elementos utilizados para el fraccionamiento.

Además, los investigadores secuestraron productos elaborados con cannabis, entre ellos brownies, manteca y caramelos listos para su comercialización.

Según se informó, en el lugar funcionaba un grow shop y, en el mismo espacio, un centro de rehabilitación donde asistían principalmente niños. En la planta superior había un cultivo indoor de marihuana.

El hombre fue trasladado a sede judicial y quedó a disposición del magistrado interviniente.