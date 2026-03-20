Villa Nueva: evadieron un control con cannabis y dinero

Dos jóvenes de 19 y 20 años fueron detenidos en la madrugada en Villa Nueva, luego de intentar evadir un control preventivo mientras circulaban en motocicleta.

El hecho ocurrió en la intersección de calles Juan Manuel de Falla y Cervantes, donde los efectivos lograron interceptarlos tras la maniobra de fuga.

Durante el procedimiento, se secuestró la motocicleta en la que se trasladaban, además de varias semillas de cannabis sativa, dinero en efectivo y otros elementos vinculados a la causa.

En el lugar se solicitó la colaboración de la Fuerza Policial Antinarcotráfico.

Los jóvenes fueron trasladados a sede policial y quedaron a disposición del magistrado interviniente.