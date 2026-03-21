Acusan a un empleado de sacar carne de un frigorífico y lo detuvieron

Un hombre fue detenido en Morteros acusado de haber sustraído carne de un frigorífico donde trabajaba.

El hecho salió a la luz luego de que el propietario del establecimiento alertara que un empleado estaría retirando mercadería sin autorización, lo que derivó en un operativo para dar con el sospechoso.

Durante el procedimiento, los efectivos encontraron un automóvil en cuyo baúl había 11 cajas de carne. El vehículo también fue retenido.

El hombre quedó alojado a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.