Balearon a un joven en Mar del Plata para robarle el auto y pelea por su vida

Un joven de 20 años fue baleado durante un robo automotor en el barrio Zacagnini en Mar del Plata, y permanece internado en estado crítico en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). El ataque ocurrió pasada la medianoche, cuando fue interceptado por delincuentes que le sustrajeron el vehículo.

El disparo le provocó heridas de gravedad, con compromiso de la arteria femoral, y obligó a su traslado de urgencia al hospital, donde quedó internado con pronóstico reservado.

El hecho se registró en la intersección de Felipe de Arana y la costa. La víctima se encontraba dentro del vehículo junto a su novia cuando fue sorprendida por al menos tres delincuentes armados.

De acuerdo con las primeras reconstrucciones, uno de los agresores rompió la ventanilla del auto, efectuó un disparo y obligó al joven a descender del rodado antes de escapar con el vehículo.

Otros dos sospechosos actuaban como apoyo a bordo de una motocicleta y huyeron detrás del auto robado, lo que configura un accionar en poblado y en banda.

Tras el ataque, la víctima fue asistida en el lugar y trasladada de urgencia al HIGA, donde recibió las primeras curaciones y permanece internada en estado crítico.

Luego del llamado al 911, se desplegó un operativo policial en la zona para dar con los autores del hecho, aunque hasta el momento no se logró recuperar el vehículo ni identificar a los sospechosos.

La investigación quedó a cargo de la fiscalía, que ordenó el análisis de cámaras de seguridad y el relevamiento de testigos para avanzar en la identificación de los responsables.