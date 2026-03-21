Cayó en barrio Miguel Muñoz un narcotraficante conocido en la zona

Un hombre mayor de edad fue detenido en Villa Carlos Paz durante un operativo realizado por la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA), en el que además se cerró un punto de venta y se incautaron dosis de cocaína y marihuana.

El procedimiento fue el resultado de una investigación que se extendió durante aproximadamente 18 meses y que se inició a partir de múltiples llamados al Centro de Denuncias Anónimas.

El allanamiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en calle Egipto sin número, en barrio Miguel Muñoz. En el lugar, los efectivos secuestraron 294 dosis de marihuana, 13 dosis de cocaína, dos plantas de cannabis sativa, dinero en efectivo y distintos elementos considerados de interés para la causa.

De acuerdo a lo informado por las autoridades, el detenido contaba con antecedentes por comercialización de estupefacientes en 2016 y era señalado como un referente narco en el sector. Además, el domicilio allanado funcionaba como un punto de venta en una zona considerada conflictiva de la ciudad.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de Villa Carlos Paz, el sospechoso fue trasladado y quedó a disposición de la Justicia. También se ordenó la remisión de todos los elementos secuestrados a la sede judicial correspondiente. El hombre quedó imputado por infracción a la Ley Nacional N.º 23.737, que regula los delitos vinculados a estupefacientes.