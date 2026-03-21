Complicaciones en Ruta 9 Sur por un camión empantanado

La circulación se encuentra reducida en la Ruta Nacional 9 Sur, a la altura del kilómetro 483, en el tramo con sentido Córdoba–Rosario, debido a un camión que quedó empantanado en la banquina.

El vehículo, que transportaba piedra, no pudo continuar su marcha y obligó a implementar un operativo en el lugar para su retiro.

Personal del corredor vial trabaja en la zona, donde se dispuso una reducción de calzada y señalización para ordenar el tránsito.

Se recomienda a los conductores circular con precaución y respetar las indicaciones mientras se desarrollan las tareas.