¿Cuándo serán los alegatos por la presunta violación grupal en Bialet Massé?

En el día de ayer, se completó la recepción de la prueba en el juicio por la presunta violación grupal en Bialet Massé. El proceso se lleva adelante en la Cámara del Crimen de Cruz del Eje y hay cuatro jóvenes sentados en el banquillo de los acusados, a quienes se les imputa el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado.

Concretamente, se les endilga haber participado de un presunto hecho ocurrido en junio del 2024, tras haber compartido un festejo en un boliche de Villa Carlos Paz. La denunciante, quien tenía entonces 16 años de edad, planteó que fue víctima de un ataque sexual propinado por un joven de 18 años y tres menores, quienes la acompañaron a la fiesta y luego se dirigieron hacia una casa en el barrio Mirador del Lago.

En la continuidad del juicio, se fijó la fecha de los alegatos para el día 27 de marzo.

Desde la defensa de los jóvenes, confían en que habrá una «sentencia justa» y aseguraron que hay material probatorio que plantea interrogantes en torno a la declaración que hizo la denunciante.