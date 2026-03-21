Denunciaron a un ginecólogo por el supuesto abuso de una joven

Córdoba. En las últimas semanas, se conoció una grave denuncia que involucra a un profesional médico. La Justicia de Córdoba formalizó la imputación de un ginecólogo acusado de abuso sexual con acceso carnal, un hecho que habría ocurrido dentro de un dispensario público en el barrio Jardín de Pilar.

El caso, que hoy se encuentra bajo la lupa de la Fiscalía de Delitos contra la Integridad Sexual, tuvo su origen el pasado 12 de marzo. Según la presentación judicial, una joven de 19 años acudió al centro de salud para realizarse un control ginecológico de rutina. Sin embargo, lo que debía ser una atención médica normal se transformó en una pesadilla: la denunciante relató que, durante la consulta, el profesional realizó maniobras indebidas y comentarios de fuerte contenido sexual.

El abogado de la víctima, Gonzalo Ortíz Lenardón, confirmó que, aunque el ginecólogo permanece en libertad, ya pesa sobre él una orden de restricción estricta. Esta medida le prohíbe cualquier tipo de contacto físico o digital con la denunciante, incluso a través de terceras personas.

Como refuerzo a su seguridad, a la joven de 19 años se le hizo entrega de un botón antipánico, una herramienta clave para su resguardo mientras la investigación judicial sigue su curso.

Uno de los puntos más alarmantes del caso es la posibilidad de que no se trate de un hecho aislado. Andrea, tía de la víctima, manifestó públicamente que podrían existir otras mujeres que atravesaron situaciones similares con el mismo profesional en el pasado. Si bien la fiscalía aún no ha confirmado la recepción oficial de nuevas denuncias, la investigación continúa abierta para determinar si el médico operaba bajo un patrón sistemático de abuso.

Desde la Municipalidad de Córdoba confirmaron que el médico integra la planta del sistema de salud local, pero fue apartado de manera inmediata de la atención presencial. En un intento por mantener la operatividad administrativa mientras se desarrolla la investigación interna, el profesional fue derivado a tareas de telemedicina.

