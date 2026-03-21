Denuncias anónimas destaparon cultivos de cannabis y hubo un detenido

Tras dos meses de investigación iniciada por llamados al Centro de Denuncias Anónimas, la Fuerza Policial Antinarcotráfico realizó tres allanamientos en las localidades de Las Varillas y El Arañado, con el resultado de un hombre detenido y el secuestro de drogas.

Dos de los procedimientos se concretaron en barrio José María Paz, en Las Varillas, mientras que el restante tuvo lugar en un domicilio de El Arañado.

En los lugares intervenidos, los efectivos encontraron 253 dosis de marihuana, nueve plantas y 834 semillas de cannabis, además de $228.000 en efectivo y distintos elementos vinculados a la causa.

Uno de los domicilios allanados estaba ubicado frente a un establecimiento educativo, lo que agravó el cuadro investigado.

Según se informó, los espacios funcionaban como puntos de cultivo y acopio de estupefacientes.

El detenido fue trasladado por orden de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, que también dispuso el envío de los elementos secuestrados a sede judicial.