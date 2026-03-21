Desarman 8 pasarelas utilizadas para mover personas y mercadería con Paraguay

Efectivos del Escuadrón 16 “Clorinda” realizaron un operativo en la ribera del río Pilcomayo, donde desarmaron y destruyeron ocho pasarelas y puentes improvisados que eran utilizados como pasos clandestinos entre Argentina y Paraguay.

El procedimiento se llevó a cabo en el límite internacional, en cercanías de la ciudad de Clorinda, durante un control dinámico en la zona fronteriza.

Según informaron, estas estructuras facilitaban el cruce irregular de personas y mercadería entre ambos países, en un sector con alta circulación.

Durante el despliegue, los uniformados desmontaron cada una de las pasarelas detectadas, dejando sin funcionamiento estos pasos informales.

Desde la fuerza señalaron que este tipo de intervenciones forma parte de los controles permanentes en la frontera para limitar actividades ilegales y reforzar la vigilancia en la zona.