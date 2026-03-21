Detuvieron a dos jóvenes que robaron en un country

Córdoba. En las últimas horas, personal policial detuvo a dos hombres de 23 y 20 años en la manzana 35 de barrio Country del Bosque, en la ciudad de Córdoba, en el marco de un procedimiento por un hecho delictivo.

La intervención se inició a partir de un llamado a la línea de emergencias 911 que alertaba sobre un ilícito en una vivienda del sector. Al llegar al lugar, los efectivos realizaron un rastrillaje en la zona, donde lograron recuperar parte de los elementos sustraídos.

Posteriormente, durante un control preventivo, se secuestró el resto del dinero, que se encontraba entre las pertenencias de los sospechosos.

Finalmente, ambos fueron trasladados a la comisaría quedando a disposición de la Justicia.