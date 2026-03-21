Detuvieron en Córdoba a un hombre que había robado en Anisacate

Córdoba. En horas de la mañana de hoy, efectivos policiales de la Departamental Santa María junto a miembros de la Dirección General de Investigaciones Criminales de dicha unidad regional, llevaron adelante un allanamiento en un domicilio de calle Esteban Bonorino al 5700, en barrio Coronel Olmedo de la ciudad de Córdoba.

Durante el procedimiento se concretó la detención de un hombre de 43 años y el secuestro de una réplica de arma de fuego, un utilitario Nissan Kicks, prendas de vestir y otros elementos de interés para la causa.

El despliegue fue planificado en el marco de una investigación por un hecho delictivo ocurrido el pasado 28 de febrero en la localidad de Anisacate.

Posteriormente, el detenido junto a lo incautado fue trasladado y quedó a disposición de la Fiscalía de Instrucción de Turno 1 de Alta Gracia, que continúa con las actuaciones correspondientes.

