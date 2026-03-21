Escanearon un paquete y encontraron un fusil con municiones

Un control realizado en la Ruta Nacional 14, a la altura del kilómetro 164, en Entre Ríos, terminó con el hallazgo de un fusil y 100 cartuchos que eran trasladados de manera ilegal dentro de una encomienda.

El procedimiento fue llevado a cabo durante la madrugada por efectivos del Grupo Seguridad Vial “Colón”, quienes inspeccionaron un transporte de servicio de paquetería y sometieron los paquetes al escáner móvil.

Fue en ese momento cuando las imágenes detectaron la presencia de un arma de fuego dentro de una de las cajas.

Con autorización de la Fiscalía de Colón, los uniformados abrieron la encomienda y confirmaron el hallazgo de un fusil de repetición calibre .223 junto con 100 cartuchos del mismo calibre, sin la documentación correspondiente.

El operativo concluyó con el secuestro del arma y las municiones, y la intervención judicial por infracción a la normativa vigente en materia de armas.