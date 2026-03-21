Escapaba en moto, saltó a los techos y terminó detenido

Un hombre fue detenido en barrio Pueyrredón luego de intentar escapar por los techos tras un control policial que derivó en una persecución.

Todo comenzó cuando dos hombres que circulaban en motocicleta intentaron evadir un control. A partir de esa maniobra se inició un seguimiento por la zona.

En medio de la huida, uno de ellos abandonó la moto y escapó corriendo, subiéndose a los techos de distintas viviendas, donde finalmente fue alcanzado y reducido.

Durante el procedimiento se secuestró un arma de fuego, municiones y elementos que habrían sido sustraídos previamente.

El detenido quedó a disposición de la Justicia y se busca al segundo involucrado, que logró escapar.