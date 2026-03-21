Escaparon tras un control y dejaron un auto robado en un campo

Un auto robado fue recuperado este jueves por la noche en la zona de Eufrasio Loza, luego de un intento de control que derivó en una persecución.

Todo comenzó cuando personal de la Patrulla Rural Noreste intentó detener la marcha de un Volkswagen Vento. Al advertir la presencia policial, quienes iban en el vehículo escaparon y se inició un seguimiento por la zona.

Minutos después, los efectivos encontraron el rodado abandonado al costado de un campo, camino a Eufrasio Loza. Los ocupantes lograron huir y no fueron ubicados en el lugar.

Dentro del vehículo había herramientas como una amoladora con discos de corte, un alicate tipo pinza y una ganzúa, elementos que serían utilizados para abrir o forzar accesos.

Además, el auto tenía colocada una patente que no correspondía. En el baúl encontraron las chapas originales, y al verificar los datos confirmaron que el Vento tenía un pedido de secuestro vigente desde hacía una semana, solicitado por la Unidad Judicial N° 11 de Córdoba Capital.

El vehículo quedó secuestrado y la investigación continúa para identificar a quienes escaparon.