Habilitaron el Camino del Cuadrado tras retirar una piedra que obstruía la calzada

La Policía de Córdoba informó que ya fue habilitado nuevamente el tránsito en el Camino del Cuadrado (Ruta Provincial E-98), luego de que se registrara un obstáculo sobre la calzada.

El inconveniente ocurrió a la altura del kilómetro 3, en el sentido hacia Río Ceballos, donde una piedra de gran tamaño había quedado sobre la ruta, lo que obligó a interrumpir momentáneamente la circulación por razones de seguridad.

Tras el trabajo realizado en el lugar para retirar el obstáculo, el tránsito quedó normalizado y el camino volvió a quedar habilitado para los conductores que circulan por ese corredor serrano.