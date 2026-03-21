Las crecientes empiezan a bajar a la cuenca del lago San Roque

Tras el fuerte temporal que afectó a Carlos Paz y la región, comenzaron a ingresar crecientes en los principales ríos del valle de Punilla, con incrementos significativos en sus niveles durante la madrugada y primeras horas de la mañana.

El río San Antonio registró a las 06:54 un nivel de 1,20 metros en Cuesta Blanca, mientras que el río Los Chorrillos alcanzó los 2,5 metros a las 02:19 en la zona de Cabalango.

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Por su parte, el río Cosquín mostró una de las mayores crecientes, con un nivel de 3 metros a las 05:45 en el sector de La Toma, en la ciudad de Cosquín.

Estos aportes hídricos impactan directamente en el lago San Roque, que recibe un importante caudal tras las lluvias intensas registradas en toda la cuenca.

Desde los equipos de monitoreo y seguridad se insiste en evitar acercarse a las márgenes de los ríos y respetar las indicaciones, ante la posibilidad de nuevas subas en el transcurso del día.