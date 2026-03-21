Rescataron un mono carayá que estaba enjaulado en una casa

Un mono carayá fue rescatado en las últimas horas en una vivienda del barrio Puerta de Hierro, en la localidad de San Justo, partido de La Matanza, donde se encontraba en cautiverio.

El procedimiento se inició tras el aviso de vecinos que alertaron sobre la presencia de un animal silvestre en un domicilio particular. Al llegar al lugar, efectivos constataron que se trataba de un ejemplar de la especie Alouatta caraya, de color marrón, que permanecía enjaulado.

En el lugar, dos mujeres confirmaron que tenían al animal, que fue exhibido ante los uniformados durante el operativo.

Tras la intervención judicial, se dispuso la actuación de la Brigada de Control Ambiental de la Policía Federal, que trasladó al mono al Ecoparque Interactivo de la Ciudad de Buenos Aires.

El caso se encuadra en una infracción a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna, ya que el mono carayá es una especie silvestre cuyo comercio ilegal es frecuente, a pesar de que su hábitat natural son las selvas y bosques del norte argentino.