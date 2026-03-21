Se investiga el hallazgo del cadáver de un hombre en La Pampa

La Pampa. En las últimas horas, personal del DUAR Sierras Chicas halló el cuerpo sin vida de un hombre de 29 años en la localidad de La Pampa (departamental Totoral), tras un intenso operativo de búsqueda.

Por causas que se tratan de establecer, la víctima habría caído al río siendo arrastrada por la corriente, según informó la persona que lo acompañaba en ese momento.

El cuerpo fue encontrado a unos 150 metros del último punto de avistamiento. Participaron del operativo efectivos policiales, ETAC y bomberos voluntarios. La investigación está a cargo de la Fiscalía de Jesús María.



