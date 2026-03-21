Se salió de la ruta y terminó en la banquina en Freyre

Accidente
Se salió de la ruta y terminó en la banquina en FreyreEl hecho ocurrió en la Ruta Provincial 1 y fue protagonizado por una mujer de 53 años
Un accidente se registró esta tarde en el kilómetro 55 de la Ruta Provincial N° 1, a la altura de Freyre, cuando un automóvil terminó fuera de la calzada.
El vehículo, un Chevrolet Sonic LTZ conducido por una mujer de 53 años, se salió de la ruta por causas que aún se investigan y finalizó su recorrido en la banquina.
Como resultado del episodio, se registraron únicamente daños materiales en el rodado.