Tragedia en las sierras: intentó cruzar un río con un amigo y la creciente se lo llevó

Un joven de 29 años murió este sábado en las sierras de Córdoba luego de ser arrastrado por un río crecido mientras caminaba junto a un amigo de 22 años en la zona rural de La Pampa, departamento Totoral.

El hecho ocurrió durante la madrugada, en medio de precipitaciones intensas que hicieron crecer los cursos de agua. Ambos se dirigían desde Ascochinga hacia La Pampa cuando intentaron cruzar un sector del río.

En ese momento, el joven cayó y fue arrastrado por la corriente. Su acompañante presenció la escena, intentó asistirlo sin éxito y dio aviso a familiares y a la Policía.

A partir de la alerta se desplegó un amplio operativo de búsqueda en el que participaron efectivos del DUAR, bomberos voluntarios de La Granja y Jesús María, personal del ETAC y policías de la Departamental Totoral.

Horas más tarde, el cuerpo fue encontrado a unos 150 metros del lugar donde había sido visto por última vez.