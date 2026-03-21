Un temporal golpeó a Carlos Paz, calles anegadas y caída de árboles

Carlos Paz vivió en las últimas horas un fuerte temporal que dejó más de 60 milímetros de lluvia en poco tiempo, acompañado por vientos intensos que provocaron la caída de árboles y ramas en distintos puntos de la ciudad.

Las precipitaciones se registraron de manera concentrada, lo que generó importantes acumulaciones de agua en calles con pendiente natural. Los sistemas de desagüe trabajaron al límite para evacuar el caudal.

En este contexto, cuadrillas municipales se encuentran desplegadas retirando sedimentos, ramas y árboles que obstaculizan la circulación. A su vez, los equipos encargados de calles de tierra reprograman tareas para priorizar las zonas más afectadas.

Como consecuencia de las lluvias, se registran crecientes en los principales cursos de agua. El río San Antonio alcanzó un pico de 1,60 metros y se prevé que continúe en aumento. También ingresaron 2,70 metros por Los Chorrillos y más de 3 metros desde el río Cosquín hacia el lago San Roque.