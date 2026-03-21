Una joven sigue en estado reservado tras impactar contra un perro

Una joven de 20 años permanece en estado reservado tras protagonizar un accidente durante la madrugada de este viernes en la localidad de Sebastián Elcano.

El hecho ocurrió sobre la avenida San Martín, donde la conductora circulaba en una motocicleta 110 cc. En ese momento, un perro se le cruzó de manera repentina, lo que provocó que perdiera el control del rodado y cayera con violencia sobre la carpeta asfáltica.

A raíz del impacto, sufrió un traumatismo de cráneo y fue trasladada de urgencia a un centro de salud.

En el lugar trabajaron efectivos policiales, bomberos voluntarios y el servicio de emergencias, quienes brindaron la primera asistencia.

Actualmente, la joven se encuentra internada en la Clínica Viale de Jesús María. Según el último parte médico informado a la familia, permanece en estado reservado, aunque con una leve mejoría.