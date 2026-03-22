Arroyito: cayó en la calle un hombre ligado a banda narco

Un hombre de 40 años fue detenido este domingo en la ciudad de Arroyito, señalado como integrante de una organización dedicada al narcomenudeo en la zona.

El procedimiento se realizó en la vía pública, en la intersección de calle Castro Barros y avenida Perón, en barrio Xanaes, donde personal de la Fuerza Policial Antinarcotráfico lo interceptó y lo puso a disposición de la Justicia.

Según se informó, la detención está vinculada a un operativo realizado el pasado 25 de febrero, en el que fueron detenidas diez personas y se secuestraron 163 dosis de cocaína, 21 de marihuana, cigarrillos de cannabis, además de dinero, un arma de fuego, un automóvil, cinco motocicletas y elementos utilizados para fraccionar droga.

Por disposición de la Fiscalía de Lucha contra el Narcotráfico de San Francisco, el hombre fue trasladado a sede judicial e imputado por infracción a la ley de estupefacientes.