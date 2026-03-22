Carlos Paz: violenta pelea en un taxi en pleno centro

Un violento episodio se registró esta noche en Carlos Paz, sobre avenida General Paz, frente a la Galería del Sol, donde una discusión entre un taxista y sus pasajeros terminó a los golpes.

Según los primeros datos, en el vehículo viajaban una mujer mayor y su hijo. En medio del trayecto por alguna razón comenzó una acalorada discusión entre las partes que terminó en una violenta pelea.

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La discusión escaló rápidamente y terminó con agresiones físicas y la rotura de uno de los vidrios del taxi.

El pasajero resultó con un corte en uno de sus brazos y fue derivado a revisión médica.

Tras el incidente, ambos hombres fueron detenidos en el lugar y quedaron a disposición de la Justicia.

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