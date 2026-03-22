Caso Agostina: su padre denunció “ensañamiento” y pidió que la joven vuelva a Argentina

A la espera de una audiencia clave en Brasil, el padre de la abogada argentina Agostina Páez, acusada de racismo en Río de Janeiro, habló públicamente sobre la situación judicial y el estado emocional de su hija, quien podría enfrentar una pena de hasta 15 años de prisión.

En diálogo con Radio Rivadavia, Mariano Páez explicó que este martes se realizará una audiencia en la que se evaluará si el caso avanza formalmente hacia un juicio. “Es una audiencia para que se defiendan las partes, donde se definirá si inicia o no el juicio”, indicó.

El hombre consideró que la posible condena es desproporcionada. “Es un exceso total y desproporcionado los 15 años”, afirmó, al tiempo que contó que la joven atraviesa un momento muy difícil. “Está muy arrepentida y angustiada, está deprimida con psicólogo y psiquiatra vía Zoom. Es una situación muy angustiante para toda la familia”, expresó.

Según relató, desde el primer momento Agostina quiso disculparse públicamente, pero su defensa legal se lo desaconsejó. “Ella en todo momento quería dar disculpas públicas y su abogado no la dejaba. Ahora hubo un cambio de abogado y de estrategia”, señaló.

Páez también se refirió al impacto económico que generó el proceso judicial. “Con los gastos estoy corriendo yo con fondos propios, sin la ayuda de nadie. El consulado me habla, pero me dicen que no pueden hacer nada desde ahí, que no pueden intervenir en la Justicia de Brasil. Ellos se limitan a acompañarnos”, explicó, y agregó que los costos del caso “son muchos”.

El padre remarcó que la principal preocupación de la familia es la salud mental de la joven. “Queremos que ella vuelva a Santiago del Estero. Lo demás no me preocupa para nada, lo que me preocupa es su salud mental. Todo lo demás es secundario”, aseguró.

En ese sentido, denunció que percibe un trato excesivo hacia su hija. “Ha habido mucho ensañamiento con ella en Río de Janeiro y otros lugares turísticos de Brasil”, sostuvo.

Durante la entrevista también manifestó su temor de que el caso sea utilizado como ejemplo. “No sé si quieren dar un ejemplo con ella, no lo puedo digerir. Vamos a esperar que salga de todo esto”, dijo.

Páez aseguró que su hija siempre reconoció su error. “Desde el primer día estoy en contacto con ella. Siempre estuvo arrepentida, aceptó que estuvo mal, pero tampoco dimensionó lo que podía pasar”, afirmó.

La situación también impactó en el resto de la familia. “La hermana la está pasando mal, no quiere prender la tele para no ver nada del caso”, contó.

Sobre lo ocurrido la noche del incidente, explicó que la discusión se originó dentro del bar por un problema con el cobro. “Le habían cobrado dos veces la consumición, no es la primera vez que pasa eso en el bar. Antes de la reacción de Agostina, el empleado le hizo un gesto agarrándose los genitales”, relató.

Finalmente, reiteró su deseo de que la joven pueda regresar al país mientras continúa el proceso judicial. “Yo no quisiera que espere el juicio en Brasil. Está muy desgastada mentalmente. Me gustaría que la traigan y se continúe el juicio acá en Argentina”, concluyó.