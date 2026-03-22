Córdoba: una niña se ahogó con un lápiz y la salvaron por teléfono

Una situación de extrema urgencia se vivió anoche en barrio Müller, en la ciudad de Córdoba, cuando una niña se ahogó con un lápiz y debió ser asistida de inmediato tras un llamado al 911.

El hecho ocurrió en una vivienda de calle Obispo Castellano al 160, donde la madre de la menor pidió ayuda al advertir que su hija no podía respirar.

Durante la comunicación, el operador de emergencias le indicó paso a paso cómo actuar, guiándola en las maniobras necesarias hasta que la niña logró expulsar el objeto que obstruía sus vías respiratorias.

En paralelo, personal policial llegó al domicilio y trasladó a la menor junto a su madre al Hospital de Niños, donde fue asistida por profesionales de la salud.