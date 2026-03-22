Despliegue total en las sierras por dos mujeres sin rastros

Un operativo de gran magnitud se puso en marcha en las últimas horas en las sierras de Córdoba, donde dos mujeres son intensamente buscadas tras perderse en una zona de montaña.

El procedimiento es encabezado por bomberos voluntarios, junto a personal de la Regional 7, que desplegó distintas unidades en el terreno para avanzar con los rastrillajes en sectores de difícil acceso.

Según la información oficial, las mujeres se encuentran extraviadas y hasta el momento no hay contacto ni indicios firmes sobre su ubicación, lo que incrementó la preocupación de los equipos que trabajan en la zona.

Ante esta situación, se activó una alerta amarilla y se intensificaron las tareas de búsqueda, con recorridos por senderos, puestos serranos y áreas aledañas donde podrían haberse desplazado.

Las tareas continúan y se espera que en las próximas horas haya novedades sobre el operativo.