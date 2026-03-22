Detienen a un hombre con pedido de captura con un auto vinculado a un robo

Durante controles preventivos realizados en Cruz del Eje, la Policía detuvo a un hombre que tenía pedido de captura vigente y a dos jóvenes que se movilizaban en un automóvil vinculado a un robo.

El procedimiento se desarrolló en el marco de operativos de prevención desplegados en distintos sectores de la ciudad. En uno de los controles, los efectivos detectaron a un hombre que era buscado por la Justicia, por lo que fue trasladado a la comisaría.

En otro punto, los uniformados interceptaron un vehículo en el que se trasladaban dos jóvenes. Al verificar los datos, constataron que el auto tenía pedido judicial por robo, por lo que fue secuestrado.

Además, como parte del mismo despliegue, se retuvieron 11 motocicletas en un operativo de saturación urbana realizado en la zona.

Los procedimientos quedaron a disposición de la Justicia.