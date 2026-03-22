Detuvieron a un “naranjita” armado en barrio Altos de General Paz

Un hombre que trabajaba como “naranjita” fue detenido en barrio Altos de General Paz luego de ser sorprendido por la Policía con un cuchillo tipo serrucho y una réplica de arma de fuego.

El procedimiento se realizó durante un control preventivo en el sector, cuando los efectivos advirtieron la actitud sospechosa del individuo. Al notar la presencia policial, el hombre intentó descartarse del arma blanca, aunque fue rápidamente reducido.

Durante el palpado preventivo, los agentes constataron que llevaba un cuchillo tipo serrucho y una réplica de arma de fuego entre sus pertenencias.

El sospechoso fue trasladado a sede policial, junto con el secuestro de las armas y de un chaleco refractario que utilizaba para desempeñarse como cuidacoches en la zona.