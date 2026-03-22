Drama en San Juan: una beba y sus padres murieron en un choque frontal

Un trágico accidente vial ocurrido este sábado por la noche en San Juan dejó como saldo tres personas fallecidas, entre ellas una bebé de casi un año, tras una colisión frontal entre dos vehículos en la Ruta 20.

El siniestro se registró poco después de las 19:30 a la altura de la calle Zapata, en el departamento 9 de Julio.

El choque involucró a un Audi TT rojo, conducido por Gabriel Núñez, de 26 años y domiciliado en la localidad de Caucete, y un Renault Logan blanco en el que viajaba una familia. Los tres fallecidos eran ocupantes de este último vehículo.

Las víctimas fueron identificadas como Matías Osola, Valeria Pont y la hija de ambos, una beba de casi un año, todos residentes de Caucete.

El estado en el que quedaron los vehículos evidencia la violencia del impacto. El Renault Logan terminó volcado y completamente destruido a un costado de la ruta, mientras que el Audi quedó con la parte frontal destrozada.

El accidente se habría originado cuando el automóvil en el que viajaba la familia intentó realizar una maniobra de sobrepaso, lo que provocó la invasión del carril contrario y la colisión directa contra el Audi.

El conductor del Audi fue el único sobreviviente del siniestro y fue trasladado de inmediato al área de Urgencias del Hospital Guillermo Rawson. Tras recibir el alta médica, la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Delitos Especiales dispuso su arresto preventivo mientras avanza la investigación para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.